IKBY'de ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

AA

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sinopharm aşısı, ilk olarak Erbil kentinde yoğun bakım ünitesinde çalışan 20 sağlık personeline yapıldı.

Irak Sağlık Bakanlığı da Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşıları 2 Mart'ta Bağdat ve Erbil'e ulaşmıştı. Aşıları taşıyan uçakta 50 bin doz Sinopharm aşısı bulunduğu aktarılmıştı.

Irak Haber Ajansına göre, Sağlık Bakanlığı, Çin'den 2 milyon doz Sinopharm aşısı almak için anlaşmıştı.