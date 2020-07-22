IKBY'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 1 Ağustos'ta açılacak

Pompeo'dan Venezuelalı isim için 5 milyon dolar ödül

AA

IKBY İçişleri Bakanı Rebaz Ahmed, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmed, mart ayından bu yana tüm seferlere kapalı olan Erbil ve Süleymaniye havalimanları yetkililerine 1 Ağustos'a kadar yurt içi ve yurt dışı seferlerine yeniden başlanması için hazırlıkları tamamlamaları talimatı verdiklerini söyledi.

Vilayetler arasındaki seyahat yasağının kaldırılması yetkisinin ise iligili valilere verildiğini belirten Ahmed, Kovid-19 önlemlerinin gevşetileceğini ancak insanların maske takmayı sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığının son verilerine göre ülkede salgının başından bu yana 3 bin 950 kişi hayatını kaybetti, 97 bin 159 vaka tespit edildi.

,Hawkar Yaseen M Amin Mohammed Amin