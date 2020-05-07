IKBY'de muhalefet milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi yolsuzlukla suçlayan muhalefet cephesindeki İslami Toplum Partisi (Komel) Milletvekili Soran Ömer'in dokunulmazlığını kaldırdı.

Ömer'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik oylama, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) teklifiyle gündeme alındı.

Mecliste 58 milletvekilinin hazır bulunduğu oturumda 57 vekil evet oyu kullandı.

Dokunulmazlık oturumuna koalisyon hükümetinin ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran (Değişim) Hareketi ile muhalefet cephesinde bulunan Komel ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) milletvekilleri katılmadı.

Goran Milletvekili Ali Heme Salih, prensip gereği milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına inanmadıklarını, bu teklifin siyasi bir mesaj olduğunu ve bu yüzden oturumu boykot ettiklerini söyledi.

KYB ise yayımladığı yazılı açıklamada, meclis içindeki partilerin farklılığına ve ifade özgürlüğüne inandıkları için oturumu boykot ettiklerini belirtti.

Oturumda KDP'nin yanı sıra etnik ve dini azınlıklar kotasından meclise giren milletvekilleri hazır bulundu.

- Başbakan Barzani'yi yolsuzlukla suçlamıştı

Komel Milletvekili Ömer, daha önce IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin yolsuzluk yaptığını ve şirketleri olduğunu ileri sürmüştü. Bunun üzerine Barzani de Ömer'e iddialarını kanıtlamasını, aksi takdirde kendisini mahkemeye vereceğini bildirmişti.

Mahkemeye verilen Ömer'in Barzani'ye yönelik suçlamaları hakkında yargılanması için Meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyordu.

- 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması reddedildi

Mecliste Ömer'in dışında 3 milletvekilinin daha çeşitli gerekçelerle dokunulmazlıklarının kaldırılması oylandı.

KDP Milletvekili Omed Hoşnav, Goran Milletvekilleri Ali Heme Salih ve Şirin Emin'in dokunulmazlıkları oy çokluğu sağlanamadığı için kaldırılmadı.

,Heman Hussein Yaseen