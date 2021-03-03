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IKBY, Erbil'e füze saldırısı faillerinden 2 kişinin yakalandığını duyurdu

Irak'ın Erbil kentinde 15 Şubat'ta Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente yönelik füze saldırısında bulunanlardan 2 kişinin yakalandığı açıklandı.

IKBY, Erbil'e füze saldırısı faillerinden 2 kişinin yakalandığını duyurdu
AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, Erbil'de gerçekleşen füzeli saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırı sonucu ele geçirilen aracın faillerin yakalanmasında önemli ipuçları verdiği ve yapılan soruşturma neticesinde saldırının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Saldırganlardan biri olan Haydar Hamza Abbas Mustafa Bayati'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, bu kişinin, yapılan soruşturmada saldırının detaylıca nasıl gerçekleştirildiğini itiraf ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak merkezi hükümeti ve koalisyon güçlerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde, saldırganlardan bir diğerinin de yakalandığı ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen diğer 2 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği vurgulandı.​​​​​​​

- Saldırıda İran yapımı roketler kullanıldı

Saldırının faillerinden Bayati'nin itiraf videosu olarak yayınlanan görüntülerde ise saldırıda İran yapımı roketler kullanıldığını belirttiği görülüyor.

Bayati, söz konusu videoda, "İsmi belirtilmeyen Ketaib Seyyid Şuheda'ya bağlı bir şahıs ile tanıştım. Araç içinde saldırı öncesi İran yapımı olan roketleri yerleştirdik." ifadesini kullandı.

Ketaib Seyyid Şuheda, İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altında yer alan bir milis yapılanması olarak biliniyor.

- Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

IKBY İçişleri Bakanlığı, saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören bir kişinin ise daha sonra hayatını kaybettiği bilgisini de paylaşmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.

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