IKBY Peşmerge Bakanlığı: Irak ordusuna karşı bir konuşlandırma söz konusu değil

AA

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, Musul'un Karaçuğ Dağı ve Mahmur bölgelerinde Irak ordusuna karşı Peşmerge güçlerinin konuşlandırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Son dönemde Karaçuğ ve Mahmur civarında DEAŞ saldırılarının arttığının gözlemlendiğine işaret edilen açıklamada, "İstihbarat bilgileri DEAŞ'ın bu bölgelerde terör eylemleri gerçekleştirmek istediğini teyit ediyor. DEAŞ'ın olası saldırılarına karşılık vermek üzere Karaçuğ Dağı ve Mahmur'un kuzeyindeki bazı Peşmerge birlikleri hazır bekletiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Peşmerge'nin kente ilerlemesi üzerine Irak ordusundan takviye kuvvet talebinde bulunulduğunu belirtmişti.

Açıklamada, talep üzerine kentin kuzeybatı bölgesinde konuşlanan Irak ordu güçlerinin Sergaran nahiyesine ilerlediği aktarılmıştı.