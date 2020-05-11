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IKEA Çin'deki mastürbasyon görüntüsünün ardından önlemler artırdı

İsveçli dev yapı marketi IKEA'nın Çin'deki bir mağazasında bir kadının mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Açıklama yapan yetkililer, bundan sonra daha sert önlemler alacağını belirtti.

IKEA Çin
HABERTURK.COM

İsveç merkezli dev yapı marketi IKEA'nın Çin'de bulunan bir mağazasında bir kadının mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.

Genç kadının bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken şirket yetkililerinden de açıklama geldi. Yetkililer, "Durumu hemen polise ilettik. Bundan sonra daha sert önlemler alacağız" ifadelerini kullandı. Olayın Çin'in hangi şehrinde yaşandığı açıklanmadı.

Öte yandan, mağazada alışveriş yapanların bu esnada arkadan yürüyüp geçmesi ise ayrı bir gündem yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise videoda kimsenin maske takmadığına dikkat çekerek görüntülerin eski tarihli olabileceğine dikkat çekti.

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