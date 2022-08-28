İki ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması

ABD Deniz Kuvvetleri, iki Amerikan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığını açıkladı.

Bu, Çin ile Tayvan arasındaki gerginliğin bu ay başlarında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle artmasının ardından yapılan ilk geçiş oldu.

Çin, bu ziyarete bölgede büyük bir askeri tatbikatla yanıt vermişti.

ABD ve diğer Batılı ülkelerin donanmalarına ait gemiler son yıllarda Tayvan Boğazı'ndan düzenli olarak geçiyor.

Washington iki güdümlü füze kruvazörünün, uluslararası sulardan geçme özgürlüğünü kullandığını açıkladı.

Tayvan adasını Çin toprağı olarak gören Pekin ise bu tür operasyonları provokasyon olarak niteliyor.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Çin ordusu, Pazar günü krüvazörlerin ilerleyişini takip ettiklerini, üst düzey alarmda olduklarını ve her türlü provokasyonla baş etmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Tayvan Boğazı'ndan yapılan bu transit geçişle "ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesine bağlılığını" sergilediği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu gemiler, boğazda herhangi bir kıyı ülkesine ait denizin ötesindeki bir koridordan transit geçiyor" denildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, gemilerin güney yönünde seyrettiğini ve deniz kuvvetlerinin gözlemde bulunduğunu, ancak "durumun normal olduğunu" kaydetti.

Tayvan kendi yönetimine sahip bir ada, ancak Çin onu, gerekirse güç kullanarak birleşeceği ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

Tayvan son yıllarda Washington ve Pekin arasında yeni bir gerginlik konusu haline geldi.

ABD, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin temel taşı olan ve sadece tek bir Çin hükümetini tanıyan "Tek Çin" politikasına uyuyor ve Tayvan'la değil Pekin'le resmi bağları var.

Ancak aynı zamanda ada ile "güçlü bir gayri resmi" ilişki sürdürüyor. ABD ayrıca Tayvan'a silah da satıyor.