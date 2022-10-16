DHA

Şanlıurfa'da iki ailenin arazi kavgasında Vehbi Arhan (54) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Vehbi Arhan (54) ve akrabası Furkan Arhan'a (47) isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vehbi Arhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenerek yakalamasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.