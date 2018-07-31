Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Ünver Sokak ve çevresinde kavga ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye gitti.

AA'nın haberine göre, kavgaya müdahale eden ekipler, iki grubu da uyararak dağılmalarını istedi. Kavgaya karışanlardan bazıları dağılmayarak polis ekiplerine direndi. Yaşanan arbedenin ardından ara sokaklara kaçan gruptakiler, polis ekiplerine buradan taş attı.

Taş atanlara biber gazıyla müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yakınları, polis ekiplerine karşı koymaya çalıştı.

Müdahale sırasında bir polis memuru ve grupta bulunduğu belirtilen bir kişi hafif yaralandı.

Yaralanan kişi ve polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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