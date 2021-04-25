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HaberlerGündem3. Sayfaİki aile arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı! - Haberler
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Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İki aile arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı! - Haberler
İHA

Olay, Silvan ilçesi Kumluk Topçay kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Muyettin Ç. (66),Mehmet Ç. (23),Eser G. (42),Mehmet I. (37) ile Nuri G. (73) yaralandı.

Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan yaralılardan Mehmet I.'nın Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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