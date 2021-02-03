İki ailenin kavgasında silahlar ateşlendi: 5 yaralı

İHA

Adana’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Özel Harekat Polisi bölgede güvenlik önlemi aldı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen iki aile henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aileler evlerinden aldıkları pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine saldırdı. Saldırı sonucu aynı aileden Ali, Müjde, Emine ve Hüsniye Y. isimli 4 kişi ile karşı aileden Hasan Ali T. isimli bir çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis diğer aile üyelerini gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavganın olduğu sokakta ise, Polis Özel Harekat ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.