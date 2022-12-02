İki ailenin kavgasında yaralandı, hastanede öldü 0:00 / 0:00

İHA

Şanlıurfa'da, silahlı kavgada yaralanan İsmail Kaya (33), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen çarşamba günü Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan İsmail Kaya, Sinan K. (53), Aslan K. (36) ve Ali K. (22), Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Kaya, gece saatlerinde hayatını kaybetti.