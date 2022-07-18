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Haberler Gündem 3. Sayfa İki ailenin Sinop'ta başlayan kavgası Esenyurt'a sıçradı
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Sinop'ta başlayan tartışma Esenyurt'ta kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki ailenin, memleketleri Sinop'ta yaşadıkları tartışma, bayram dönüşü geldikleri İstanbul Esenyurt'ta kavgaya dönüştü. Taş, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı

İki ailenin Sinop'ta başlayan kavgası Esenyurt'a sıçradı
İki ailenin Sinop'ta başlayan kavgası Esenyurt'a sıçradı
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, bayram tatilinde memleketleri Sinop'taki köylerine giden iki aile arasında burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Bayram tatilinin ardından İstanbul’a dönen iki ailenin tartışması, Bağlarçeşme Mahallesi 1204 Sokak'ta kavgaya dönüştü. AA'nın haberine göre; iki ailenin üyeleri, sokak ortasında taş, bıçak ve sopalarla kavga etti. Kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı.

KAVGA HASTANE ÖNÜNDE DE SÜRDÜ

Yaralıların hastaneye sevkinin ardından iki ailenin yakınları hastaneye gitti. Hastane önünde karşılaşan iki grup, burada da kavga etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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