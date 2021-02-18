İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA

Alınan bilgilere göre kaza, Adnan Menderes Bulvarı İnegöl Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. P.Ş. idaresindeki 16 AKM 999 plakalı araç ile H.A. kontrolündeki 16 NZ243 plakalı araç, cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile P.Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.