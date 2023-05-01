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Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü gözaltına alındı

Şırnak'ta dün 2 askerin şehit olduğu ve 4 askerin yaralandığı otobüs kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Feci olayda otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi

İki askerin şehit olduğu kazada otobüs sürücüsüne gözaltı! - Son dakika haberi
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AA

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazada aracın sürücüsü gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Şırnak-Uludere kara yolunda dün meydana gelen, 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şehit olan Uzman &Ccedil;avuş Yunus &Ouml;zt&uuml;rk
Şehit olan Uzman Çavuş Yunus Öztürk

Kazada yaralanan sürücü Serdar F. (29) Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şehit olan s&ouml;zleşmeli er Muhammed Ko&ccedil;ak
Şehit olan sözleşmeli er Muhammed Koçak

ŞEHİTLER MEMLEKERLERİNE UĞURLANDI

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve sözleşmeli er Muhammed Koçak için gece saatlerinde tören yapıldı.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Öztürk'ün cenazesi Balıkesir'e, şehit Koçak'ın naaşı da memleketi Van'a uğurlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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