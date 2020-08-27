İki ayda 2 bin kilometre kürek çekerek Dalyan'a ulaştı

AA

Daha önce Türkiye'nin ve 6 ülkenin kıyılarını kürek çekerek gezen Ürkmez, Gelibolu'dan 4 metre uzunluğundaki sandalıyla denize açıldı. Yaklaşık 2 bin kilometrelik yolculuğun ardından Muğla'ya ulaşan Ürkmez, ünlü Dalyan Kanalı'nda sandalıyla dolaştı, tarihi Kaya Mezarları'nın önünde fotoğraf çektirdi.

Ürkmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşından beri kürek çektiğini söyledi.

Sandalla ilk yolculuğunu 1999'da İstanbul'dan Dalyan'a yaptığını belirten Ürkmez, 2000'de ise çevre kirliliğini gündeme getirmek için Küçükçekmece'den yola çıktığını ve 3 günde karaya çıkıp Uluabat Gölü'ne ulaştığını anlattı.

Daha sonra 2001'de Marmaris'ten Antalya'ya, 2002'de Antalya'dan Hatay'a, 2005'te İstanbul'dan Atina'ya ve 2007'de Amasra'dan Bozcaada'ya kürek çektiğini aktaran Ürkmez, Piri Reis'in anısına da 3 yıl üst üste İstanbul'dan Gelibolu'ya sandalla yolculuk yaptığını ifade etti.

- "Gençlere örnek olmak istiyorum"

Ürkmez, sandalla 7 ülke gezdiğini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamadığını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği sporun kürek olması nedeniyle "Atam İzindeyiz" sloganıyla yolculuğuna başladığına işaret eden Ürkmez, "21 yıl önce de caretta carettalar için kürek çekerek Dalyan'a geldim. Kürek çekip uzun mesafeler katederek gençlere örnek olmak istiyorum. Günde 40 kilometrenin altına hiçbir zaman düşmedim. Süpermen değilim, ben yapıyorsam herkes yapabilir." diye konuştu.

Sandalıyla bütün koyları tek tek gezerek fotoğrafladığını ve izlenimlerini yazdığını vurgulayan Ürkmez, şunları kaydetti:

"Daha önce Atlas Dergisi'nde çalıştım ve gözlemlerimi okuyucularla paylaştım. 8 sandal sahibiyim. Hepsiyle ayrı ayrı anılarım var. Bu sandallarla Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ın tüm kıyılarını gezdim. Sandalları daha sonraki dönemde sergileyeceğim."