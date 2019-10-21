Yer, Batman...

Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri parklarda, açık alanlarda, ağaçlık alanlarda ve metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara karşı operasyonlar düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yaptığı operasyonda M.S. isimli şahsın evde uyuşturucu sakladığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Devam eden çalışmada şahsa ait ikametinin bitişiğindeki boş alandaki moloz yığınlarında da arama yapıldı. Alanda 3 parça halinde toplam 15 kilo 700 gram uyuşturucu esrar maddesi daha ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.