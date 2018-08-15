Ross Wilson, ABD-Türkiye arasındaki iniş çıkışlara aşina bir isim, Washington'da Türkiye konusunda en önemli uzmanlardan biri olarak görülüyor. 2005’te, George W. Bush döneminde Ankara Büyükelçisi olarak atandı. AK Parti iktidarının ilk yıllarında görev yaptı. 3 yıllık görev süresinin ardından emekli oldu. Son olarak 2014’te eski elçi John Bass’in atanması gecikince, dönemin Dışişleri Bakanı Kerry tarafından Ankara’ya gönderilmişti. Biz de ABD'yle yaşanan krizi Washington penceresinden yorumlaması için kendisine ulaştık. Wilson diyalog çağrısı yaptı.

İlişkiler nasıl bu noktaya geldi? Diyalog eksikliği mi, yoksa yıllardır devam eden sorunların birikimi mi neden oldu?

Obama dönemine kadar uzanan ve yıllardır biriken şikayetler vardı her iki taraf için de. Sorunlar gittikçe karmaşıklaştı ve çözümü zor bir hale geldi. Son vakada ABD için sorun açık, Pastör Brunson ve diğer ABD vatandaşlarının Türkiye'de tutukluluğu. Bu sorunun çözülememesi Washington'da çok derin bir hayal kırıklığı yarattı. Tabii Ankara'nın da benzer hayal kırıklıkları var. Tam da bu nedenle meseleler daha iyi ele alınmalı.

Brunson gerçekten asıl mesele mi? Yoksa daha derin sorunların bir sembolü mü?

Brunson bir sürü meselenin bir tarafı. Tabii ki tarafların yaşadığı hayal kırıklıklarını çözememelerinin de parçası. Bunu söylemekle birlikte, başkan ve yardımcısı Pastör Brunson'a yönelik suçlamaların temeli olmadığını düşünüyor. Bu sorunu duyarlı bir şekilde çözememek müzakerecileri hüsrana uğrattı.

Türkiye'de gündem Evanjelistler. Brunson meselesinde payları ne kadar?

Lütfen komplo teorilerine fazla güvenmeyin. Tabii ki Trump ve Pence, Evanjelistleri siyasi başarılarının önemli bir parçası olarak görüyorlar. Fakat ben daha önce buradaki Evanjelistlerin hiç Türkiye düşmanı olduklarını görmedim. Daha çok Pastör Brunson'dan yanalar diyebilirim.