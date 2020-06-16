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İki bakanlıkta atamalar Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çeşitli birimlerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Türkay Dalan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Umut Tuncer, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Handan Karakoç atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal Baylan getirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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