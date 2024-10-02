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        Haberler Gündem Politika İki belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti | Son dakika haberleri

        İki belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

        Batman'da Yeniden Refah Partisi'nden seçilen 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:18
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        İki YRP'li başkan istifa etti
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        Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve merkeze bağlı Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları açıklama ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu.

        BALPINAR BELDE BELEDİYE BAŞKANI İMADEDDİN EKMİŞ (FOTOĞRAF: İHA)

        Karabulut ve Ekmiş, seçildikleri Beşiri ve Balpınar'da halka daha iyi hizmet verebilmek için belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını söyledi.

        BEŞİRİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ALPASLAN KARABULUT (FOTOĞRAF: İHA)

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