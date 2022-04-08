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Haberler Gündem 3. Sayfa İki bölge için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
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'Kesin korunacak hassas alan' kararları Resmi Gazete'de

İstanbul'un Beykoz ilçesi ile Konya'nın Karapınar ilçesindeki sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bazı taşınmazların kentsel yenileme projesi kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi

İki bölge için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
İki bölge için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Beykoz sınırları içerinde yer alan Mahmutşevketpaşa Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı ile Konya'nın Karapınar ilçesindeki Karapınar Göller (Meke, May ve Çıralı) 1'inci Derece Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

ACELE KAMULAŞTIRMA

AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yer alan bir başka karar ile Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille Mahallesi sınırlarında 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen yenileme alanı kapsamındaki bazı taşınmazların "kentsel yenileme projesi" kapsamında Selçuklu Belediyesince acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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