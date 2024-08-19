İki çocukla geldi, kuyumcuyu soydu!

Eyüpsultan'da 2 çocukla bir kuyumcuya giren silahlı şüpheli, 5 bin lira parayı gasp ederek kaçtı. Şüpheli T.G, polis ekipleri tarafından yakalanırken olay anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

DHA'nın haberine göre olay, 11 Temmuz Perşembe günü Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi. T.G. isimli silahlı şüpheli 2 çocukla beraber gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanına girdi.

KAÇTI, YAKALANDI Silahını çekip para isteyen T.G. 5 bin lirayı aldıktan sonra çocuklarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. T.G’nin daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. REKLAM