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HaberlerKültür-Sanat

'İki Efendinin Uşağı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu 'İki Efendinin Uşağı' seyirciyle buluşuyor.

İki Efendinin Uşağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Carlo Goldoni’nin yazdığı, Rekin Teksoy’un çevirdiği, Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı adlı oyunu bu hafta seyirciyle buluşturuyor. Oyun, bugün saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor.

Oyunun yönetmeni Aslı Öngören İtalyan halk tiyatrosu Comedia Dell’Arte’nin önemli örneklerinden “İki Efendinin Uşağı”nı şöyle anlatıyor: “Carlo Goldoni’nin yazdığı 'İki Efendinin Uşağı' gibi bir klasiği, Şehir Tiyatrosu’nda, son oynanışından 30 yıl sonra sahnelerken, bu müthiş komediyi seyircimize tekrar tanıtmak ilk hedefimiz oldu. Oyuncunun merkezde olduğu Comedia dell’Arte yoluyla, kendimize ve birbirimize biraz gülebilme, yüzyıllar süren zorlu meslek yolculuğumuzu anımsama isteğimiz de bambaşka bir boyut kattı çalışmamıza."

Bir yandan Comedia dell’Arte’nin tanınmış  tiplerini, maskelerini, fiziksel tiyatro yolculuğunu araştırırken, bizim geleneksel tiyatromuzla da benzeşen yönlerini gözlemlediklerini belirten Öngören, "Ama bu tarz tiyatronun kendine özgü temellerinden hareket etmeyi seçtik. Oyuna eklediğimiz şarkılar ve önsöz, umalım ki, hayal ettiğimiz katkıyı sağlamış olsun. Şarkı sözlerini yazarken kimi zaman değişik Comedia dell’Arte metinlerinden, kimi zaman da hikâyenin ve rol kişilerinin çağrıştırdıklarından hareket ettim. Grup Gündoğarken bu sözleri, yaşayan, soluk alan ezgilere dönüştürerek, oyunumuza çok şey kattı” diye konuştu.

Şarkı sözlerini Aslı Öngören’in yazdığı, müziğini Grup Gündoğarken’in, sahne-kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, hareket düzenini Hamit Erentürk-Aslı Öngören’in yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Yılmaz Aydın, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Ali Murat Altunmeşe rol alıyor.
Oyun, 16-19 Ekim, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

 

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