Eski Kulüp Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013-2014 yıllarında Denizlispor'da yönetim kurulunda görev aldığını anımsattı.

Şu anki Denizlispor yönetim kurulundan alacağının olduğunu belirten Özpek, "Bunu öğrenmek için gerekli yerlere yazı yazdım. Başkan Ali Çetin'in vermediği halde 100 milyon lira temlik koyduğunu öğrendim. Bunu ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Bunun suç olduğunu biliyorum. Kendi iş yerinde çalıştırdığı 150 kişiyi de delege yaptığını duydum. Hak etmediği bu temlikleri ne amaçla aldığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Özpek eski yönetici Hasan Önder ile Denizli Adliyesine giderek, kulübün 37 milyon lira olan borcuna ilişkin, başkan Çetin'in kulüpten haksız yere kendi hesabı üzerine 100 milyon lira temlik aldığı iddiasıyla "Güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, haksız temlik koyma" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayette bulunduklarını aktardı.

ÇETİN: TEMLİKLER BİZE PAZARLIK ŞANSI VERİYOR

Başkan Ali Çetin ise yaptığı açıklamada, 100 milyon lira temlik koydurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Temlik tedbiren alındı. Kendi adıma 25, 25 ve 50 olmak üzere 100 milyon liralık temlik alındı. Bu paranın 13-14 milyon liralık kısmı kendi alacağımdır. Yıllar öncesinin alacakları için ilamsız takip başlatıyorlar. Baklava parası dahi ödenmemiş. Bunlar bizim kayıtlarımızda yok. 100 milyon lira temlik aldığı için kimse Denizlispor'da alacağının kalmasından endişe duymasın. Süper Lig'e çıktık, 'kulüpte para var' diye herkes icraya veriyor. Temlikler bize pazarlık şansı veriyor. Kimsenin parasını ödememe düşüncesinde olmadık. Sadece gerçek alacaklar ortaya çıksın diye temlik koyduk. Gerçek alacaklar varsa son kuruşuna kadar öderiz. Biz denetime açığız."