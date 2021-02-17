Çin'deki hasılatlar baş döndürüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Hemen hemen tüm dünyada sinema sektörü, pandemi nedeniyle büyük bir çöküş yaşadı. Yaklaşık bir yıl içinde uğranılan sinema sektöründe küresel zararın 100 milyar doları bulduğu konuşuluyor. İşin ilginç yanı korona virüsün yayıldığı ülke olan Çin'de sinema sektörü varlığını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gösterime giren iki filmin toplam hasılatı 711 milyon doları buldu.

O iki filmden 'Detective Chinatown 3'; 466 milyon dolar, 'Hi, Mom' ise 245 milyon dolarlık hasılata ulaştı. Üstelik bu hasılatlar, sinema salonlarının % 50 - % 75 arasındaki kısıtlamalarda elde edildi.

Bu ölçüde yüksek hasılatlar elde edilmesindeki ana etkenlerden biri, Çin Yeni Yılı nedeniyle ülkede resmi tatil olması.