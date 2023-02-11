İki futbolcudan acı haber!

AA

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Burhanettin Sever, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Burhanettin Sever'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 4. kaybını yaşadığının aktarıldığı açıklamada, "Tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz Burhanettin Sever'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman, Hakan Doğan ve Saruhan Bolat'ın ardından dördüncü futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

TFF, Yerel Amatör Lig kulüplerinden Derik Spor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın da deprem felaketinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF açıklamasında, "Yerel Amatör Lig kulüplerinden Derik Spor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muhammed Seyyid Orhan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Derik Spor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun" denildi.