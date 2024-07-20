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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki günce önce başladığı iş sonu oldu | Son dakika haberleri

        İki günce önce başladığı iş sonu oldu

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatta çalışan 28 yaşındaki Kutsal Bingöl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Gencin, 2 gün önce inşaatta işe başladığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 22:26 Güncelleme: 20.07.2024 - 22:26
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        İki günce önce başladığı iş sonu oldu
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        Kocaeli'nin Derince ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan inşaatta 2 gün önce çalışmaya başlayan 28 yaşındaki Kutsal Bingöl, bugün elektrik akımına kapıldı.

        İnşaatta yere yığılan Bingöl'ü gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bingöl kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bingöl'ün cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderilecek. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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