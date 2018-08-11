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Ekipler sesin nereden geldiğini bulamadı
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İki gündür apartmandan gelen gizemli ses, mahalleliyi tedirgin ediyor

Kastamonu’da iki gündür bir apartmanın içerisinden gelen ‘ıslık’ şeklindeki gizemli ses, mahalle ve apartman sakinlerini korkutuyor. Doğalgaz, elektrik ve belediye ekipleri, apartman gelen gizemli sesin kaynağını ise henüz çözemedi.

11.08.2018 - 17:29 | Güncelleme: İHA

Kastamonu’nun Candaroğulları Mahallesi'nde 5 katlı Güneş Apartmanı'nda gizemli bir şekilde ‘ıslık’ çalınıyor şeklinde ses geliyor. İki gündür kesintisiz devam eden ses nedeniyle Kastamonu Belediyesine, doğalgaz dağıtım şirketine ve elektrik dağıtım şirketine apartman sakinleri tarafından ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası sesin geldiği apartmanda incelemelerde bulunan ekipleri, sesin nereden ve nasıl geldiğini tespit edemedi. Sesin kaynağını bulamayan ekipler, bir süre sonra apartmandan ayrıldı. Apartman sakinleri ise, ses nedeniyle tedirgin ve korku içerisinde olduklarını belirterek, sorunun biran önce çözülmesini talebinde bulundu.

“CANIMIZ TEHLİKEDE, EVİMİZDE DURAMIYORUZ"

Güneş Apartmanı'nda ikamet eden ve kalp hastası olan Valide Koç, sesi duyduktan sonra korktuğunu ve dışarıya çıktığını ifade ederek, “Canımız tehlikede, ben kalp hastasıyım. Tıkanıp kalıyorum. Dün bu sesler başlayınca korkup dışarıya çıktım. Komşularımızda apartmanda yoktu. Binada kimse yoktu. Sesim falan tutuktu. Gece acile götürüyorlardı neredeyse. İki gündür bu ses var, dün daha çok bu ses, bugün yine biraz daha azaldı” dedi.



“EKİPLER, SESİN NEREDEN GELDİĞİNİ VEYA NEDEN GELDİĞİNİ BULAMADILAR"

Kastamonu’ya kayınvalidesinin yanına İstanbul’dan misafirliğe geldiğini ifade eden Rahmi Özkan ise, “Biz, misafir olarak kayınvalidemizin yanına geldik. İstanbul’dan geldik Kastamonu’ya. Dün, apartmana geldiğimizde bu sesi duymaya başladık. Islık çalar gibi ve beyni yırtıcı bir ses var. Akşam yattık aynı ses, sabah uyandık yine aynı ses. İki gündür bu ses kesilmedi. Belediyeye bilgi verdik, elektrik firmasını aradık, doğalgaz firmasını aradık. Belediyeden de, doğalgazdan da, elektrik firmasından da arkadaşlar gelip incelemede bulundular fakat sesin nereden geldiğini veya neden geldiğini bulamadılar” diye konuştu.
Sesin beyinlerinde yankılanmaya ve aşırı baskı yapmaya başladığını anlatan Rahmi Özkan, “Bir süre sonra ses artık öyle bir hale geliyor ki, ses uzadıkça sesin tonu yükselmese bile biz, onun yükseldiğini düşünüyoruz. Ses, bir süre sonra beynimize aşırı bir baskı yapıyor. Tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde doğalgaz veya başka bir kaçaktan dolayı bu ses geliyorsa eğer, kapalı daireler var. O dairelerden geliyorsa patlama riski doğuyor. Belki bu dairelerde gaz birikimi oluyor, patlama riski olabiliyor. Yetkililerden bu konuya biran önce çözüm bulmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK KORKTUĞUMUZ DOĞALGAZ BİRİMİNDEN YAŞANABİLECEK BİR PATLAMA"

En çok korktuklarının apartmanda yaşanabilecek doğalgaz birikiminden dolayı bir patlamanın olduğunu söyleyen Rahmi Özkan, “Apartmanda ikamet eden apartman sakinleri, doğalgaz vanalarını kapattı, elektrikleri kestiler fakat ses, yine kesilmedi ve gelmeye devam etti. Elektrik ve doğalgaz ekipleri, sesin sebebini bulamadılar. Şuanda çok tedirginiz. Burada her şey olabilir. En çok korktuğumuz doğalgaz birikiminden dolayı yaşanabilecek bir patlama. Şuanda her an bu apartmanda ne olabilir diye düşünüyoruz. Bunun örnekleri ne yazık ki ülkemizde yaşandı. Ankara’da gaz sıkışmasından dolayı patlama yaşandı, insanlarımız hayatlarını kaybetti. Her şeyden korkuyoruz. Lütfen biran önce ilgilenirlerse yetkililer seviniriz” ifadelerini kullandı.
Apartmandaki sesten dolayı dairelerde duramayan ve dışarıya çıkan apartman sakinlerinden Sıtkı Alaçam da, 1990 yılından itibaren aynı apartmanda ikamet ettiğini ve şuana kadar böyle bir olayın yaşandığını belirterek, şunları söyledi: “1990 yılından beri ben, bu apartmanda ikamet ediyoruz. İlk defa böyle bir ses geliyor. Tedirginiz. Çıkan sesin doğalgazdan kaynaklı alarm sesi gibi geliyor bizlere”

Öte yandan, apartman içerisinde doğalgaz ile ilgili herhangi bir koku duyulmuyor. Elektriklerin ve doğalgazın kesilmesine rağmen sesin devam etmesi ve sesin, apartman içerisinde girişten itibaren en üst kata kadar eşit şekilde duyulması olayı daha da gizemli hale getiriyor.

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