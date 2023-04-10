İki husumetli karşılaştı! Yüzünden vuruldu!

Erzurum'da olay, 26 Mart günü öğle saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi 4'ncü Canan Sokak'ta meydana geldi.
YOLDA HUSUMETLİSİNİ GÖRDÜ
DHA'da yer alan habere göre Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i (28) gördü.
BELİNDEN ÇIKARIP SİLAHINI ATEŞLEDİ
Aracını durduran Yusuf Y. ile Haci Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Haci Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi.
ARKADAŞINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a (28) isabet etti. Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.
13 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan Cuma günü yaşamını yitirdi. Akın, yakınlarının gözyaşları arasında Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri mezarlıkta toprağa verildi.
ZANLI HER YERDE ARANIYOR
Olay yerinde inceleme yapan polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan Haci Güler'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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