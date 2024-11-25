İki il arası ulaşıma heyelan engeli
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım kapandı. Ekiplerin kaya parçalarını yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.
Giriş: 25.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:59
1
Karabük'ün Yenice ilçesinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından Gökbel köyü Alaçamkaya Tüneli yakınlarında heyelan meydana geldi.
2
Kaya parçalarının düştüğü yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tek şeridi araç trafiğine kapattı.
3
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kaya parçalarını yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.