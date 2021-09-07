İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kars, ilk doz aşı oranında %75’i geçerek orta risk seviyesini düşük risk seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! Mavi Kars’ı kutluyoruz. Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya” ifadelerini kullandı.