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        İki ilde mahsur kalan bir çoban ile 7 kişi kurtarıldı

        Trabzon'un Düzköy ilçesin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban Murat Akbulut ve yaklaşık bin koyunu ile Giresun'un Alucra ilçesinde karda mahsur kalan 7 kişi ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:10
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        İki ilde bir çoban ile 7 kişi kurtarıldı
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        Trabzon ve Giresun'da karda mahsur kalan bir çoban ve sürüsü ile 7 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede hayvancılık yapanları zor durumda bıraktı.

        Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, çobanlık yapan Murat Akbulut yaklaşık bin koyunuyla mahsur kaldı.

        Akbulut'un yardım çağrısı üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak Murat Akbulut ve koyunları zarar görmeden kurtarıldı. Belediye ekiplerine teşekkür eden Murat Akbulut, "Kar yağışının bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. İmdadımıza hızır gibi yetişen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden Allah razı olsun" dedi.

        GİRESUN'DA YAYLA YOLUNDA MAHSUR KALDILAR

        AA'nın haberine göre, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Kurtbeli Yaylası'na giden 2 araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Her iki araçta bulunan 7 kişi, kendi imkanları ile kurtulamayınca AFAD ve jandarmadan yardım istedi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu araçtaki kişileri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı. Vatandaşların herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bu arada, Çanakçı ve Görele ilçelerini birbirine bağlayan yolda yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Giresun İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu taş ve toprak parçaları kaldırılıp, yol yeniden ulaşıma açıldı.

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