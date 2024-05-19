İki ilde kadın cinayeti Şırnak'ta bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını önce dövdü ardından da bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Mardin'de de eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan 28 yaşındaki Media Almahmoud hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:42 facebook

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