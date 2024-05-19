Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İki ilde kadın cinayeti

        İki ilde kadın cinayeti

        Şırnak'ta bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını önce dövdü ardından da bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Mardin'de de eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan 28 yaşındaki Media Almahmoud hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ilde kadın cinayeti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kadın dini nikahla birlikte yaşadığı bir erkek tarafından katledildi.

        Olay, dün ilçenin Nur Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı darbedip, çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

        Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti.

        POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR

        Kaptıkaçtı'nın Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilirken, polis zanlıyı arıyor.

        BİR KADIN DA MARDİN'DE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

        Şırnak'taki kadın cinayetinin ardından bir kadın da Mardin'in Midyat ilçesinde öldürüldü.

        Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi’nde 28 yaşındaki yabancı uyruklu Medıa Almahmoud sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şırnak
        #kadın cinayeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı
        Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Kavgayı ayıramayınca ezan okudu
        Kavgayı ayıramayınca ezan okudu
        Silahlı saldırıya uğrayan başbakanının durumu nasıl?
        Silahlı saldırıya uğrayan başbakanının durumu nasıl?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"