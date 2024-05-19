İki ilde kadın cinayeti
Şırnak'ta bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını önce dövdü ardından da bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Mardin'de de eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan 28 yaşındaki Media Almahmoud hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kadın dini nikahla birlikte yaşadığı bir erkek tarafından katledildi.
Olay, dün ilçenin Nur Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı darbedip, çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti.
POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR
Kaptıkaçtı'nın Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilirken, polis zanlıyı arıyor.
BİR KADIN DA MARDİN'DE CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Şırnak'taki kadın cinayetinin ardından bir kadın da Mardin'in Midyat ilçesinde öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi’nde 28 yaşındaki yabancı uyruklu Medıa Almahmoud sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.