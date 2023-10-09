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        İki ilin yüksek kesimleri beyaza büründü

        Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylalar beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:21
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        Rize'de hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

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        Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü. Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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        Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.

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        Ardahan'da da etkili olan sağanak ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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        Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi.

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        Kar yağışı kısa sürede bu bölgeleri beyaza bürüdü.

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        İlgililer bir süre devam edecek kar nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

        #rize haberleri
        #Ardahan Haberleri
        #kar yağışı
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