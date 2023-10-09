İki ilin yüksek kesimleri beyaza büründü
Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylalar beyaza büründü
Rize'de hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü. Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.
Ardahan'da da etkili olan sağanak ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışı kısa sürede bu bölgeleri beyaza bürüdü.