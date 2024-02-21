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        Haberler Gündem Güncel Siirt ve Van'da sınavlar için hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi! - Güncel haberler

        Siirt merkezli operasyonda kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

        Siirt ve Van'da düzenlenen operasyonlarda sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi. Soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:44
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        İki ilde kopya düzenekleri ele geçirildi!
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        Siirt ve Van'da düzenlenen operasyonda, sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekiplerce, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Siirt ve Van'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

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        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda kopya düzeneği ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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