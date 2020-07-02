İki iş yerinde 84 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 3 gözaltı - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki iki iş yerine operasyon düzenledi.Adreslerde, gümrük kaçağı 84 kilogram tütün ve 554 bin makaron ele geçirildi.Kaçak ürünlerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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