SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

İki kadın astronotun birlikte yapacağı ilk uzay yürüyüşü 'kıyafet sıkıntısı' nedeniyle iptal edildi

Tarihte ilk kez iki kadının birlikte yapacağı uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece bir adet orta boy beden astronot kıyafeti olması nedeniyle iptal edildi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA),Anne McClain'nin uzayda Christina Koch yerine erkek astronot Nick Hague ile birlikte yürüyeceğini açıkladı.

Giriş: 26.03.2019 - 13:30 | Güncelleme:
- NASA
Christina Koch (solda),Cuma günü yapacağı uzay yürüyüşünde Anne McClain'in (sağda) geçen hafta giydiği astronot kıyafetini kullanacak.

Tarihte ilk kez iki kadının birlikte yapacağı uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece bir adet orta boy beden astronot kıyafeti olması nedeniyle iptal edildi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA),Anne McClain'nin uzayda Christina Koch yerine erkek astronot Nick Hague ile birlikte yürüyeceğini açıkladı.

Astronotlar, Cuma günü için yapılması planlanan ve altı saat sürmesi beklenen yürüyüşte, istasyona lityum iyon bataryaları monte edecek.

NASA daha önce yürüyüşü Amerikalı kadın astronotlar Anne C. McClain ve Christina H. Koch'un gerçekleştireceğini açıklamıştı.

İki astronot da orta boy beden giyiyor.

NASA ise daha sonra kararının gerekçesini, paylaştığı Twitter mesajında açıkladı:

"Uzay yürüyüşleri oldukça zorlu görevler ama doğru ekipman işleri kolaylaştırıyor! Astronot kıyafetleri ise en önemli ekipman. İyi sonucu alabilmek için 29 Mart görevlendirmelerini güncellememiz gerekti."

https://twitter.com/NASA/status/1110291521490829319

'Diğer orta boy astronot kıyafeti yürüyüşe yetişmeyecek'

Anne C. McClain, geçen hafta bir erkek astronotla yaptığı uzay yürüyüşünde büyük boy beden bir astronot kıyafeti giydi. Ancak sonrasında orta boy bedende daha rahat çalışabileceğini fark etti.

İstasyonda bir orta boy beden daha kıyafetin olduğu ancak bunun Cuma gününe kadar hazır hale getirilemeyeceği belirtiliyor.

NASA'nın, astronotlarla konuştuktan sonra tek hazır orta beden kıyafeti Koch'un giymesine karar verdiği açıklandı.

  • Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegen sayısı 4 bine yaklaştı
  • NASA atmosferde dev meteor patlaması tespit etti

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
İki kadın astronotun birlikte yapacağı ilk uzay yürüyüşü 'kıyafet sıkıntısı' nedeniyle iptal edildi
İki kadın astronotun birlikte yapacağı ilk uzay yürüyüşü 'kıyafet sıkıntısı' nedeniyle iptal edildi
Çin, Boeing'in rakibi Airbus'tan 300 yolcu uçağı alıyor
Çin, Boeing'in rakibi Airbus'tan 300 yolcu uçağı alıyor
Bavulunda yavru orangutan kaçırmaya çalışırken yakalandı
Bavulunda yavru orangutan kaçırmaya çalışırken yakalandı
Pentagon'dan Meksika duvarı için 1 milyon dolar bütçe ayrılmasına onay
Pentagon'dan Meksika duvarı için 1 milyon dolar bütçe ayrılmasına onay
Tartışmalarda istediğinizi almak için 11 tüyo
Tartışmalarda istediğinizi almak için 11 tüyo
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder
İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı
İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı
Türkiye ekonomisi: Yavaşlama içinde resesyon
Türkiye ekonomisi: Yavaşlama içinde resesyon
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X