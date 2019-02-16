Her iki saldırgan da tutuklandı

Şişli’de birer gün arayla yaşanan 2 ayrı olayda 2 kadın kurşunların hedefi haline geldi.

İKİ KADIN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Şişli Teşvikiye Mahallesi Ferah Sokağı’nda akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda, Saadet Kalkavan ve apartman görevlisi İbrahim S. silahla vurularak yaralandı.

İkinci olay ise Şişli 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Gönül Kocayemiş, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle iş yoğunluğu yaşayan arkadaşına yardım etmek için çiçekçi dükkanına gitti. Kocayemiş, dükkanın önünde çalışırken boşanmak üzere olduğu eşi Kader Kocayemiş tarafından vuruldu.

ELİNİ ÖPTÜRMEYİNCE VURMUŞ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saadet Kalkavan ve apartman görevlisi İbrahim S.’yi vuran kişinin kimliğini tespit etti. Saldırgan Kadir Koray A. Bakırköy’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emlakçılık yapan Kadir Koray A., “Saadet Kalkavan’ın kızının eski erkek arkadaşı olduğu olay günü de, onların evinin önünde beklerken Saadet Kalkavan’ı gördüğünü elini öpmek istediğini ancak karşı çıkınca sinirlenerek silahını ateşlediğini” söyledi.

ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜP VURMUŞ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gönül Kocayemiş’i vuran eşi Kader Kocayemiş’i Kuştepe’de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kader Kocayemiş’te ifadesinde “Eşim Gönül Kocayemiş’i kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu” söyledi.

HER İKİ SALDIRGAN DA TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Kadir Koray A. ve Kader K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.