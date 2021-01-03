İHA

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde yaşayan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte kardeşler birbirlerini bıçakladı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan kardeşlerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde kavganın yaşandığı eve girerek yaralanan A.A.Z. ve M.A.Z. isimli iki kardeşe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Daha sonrasında yaralı kardeşlerden A.A.Z. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne, M.A.Z. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, ekiplerin bölgeye geldiğini gören çevredeki vatandaşlardan bazıları sokağa bazıları ise balkonlarına çıkarak olan biteni meraklı gözler ile izledi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.