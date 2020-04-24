İki kardeş yanan evlerini gözyaşları içinde izledi - KIRKLARELİ

ABD'de koronavirüsle mücadele için 484 milyar dolarlık ek bütçe!

AA

Bademlik Caddesi Zümrüt Sokak'ta Metin Uygun'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.O sırada evde bulunan 16 yaşındaki Işıl Uygun, yangını fark ederek dışarıya çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.Çalışma sırasında zaman zaman evden patlama sesleri duyuldu.Işıl Uygun ve ağabeyi Özgür Uygun, yanan evlerini birbirlerine sarılarak gözyaşları içerisinde izledi.Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi, yanındaki binanın mantolama köpükleri zarar gördü.