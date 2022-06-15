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Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da polisler iki kardeşi böyle kurtardı! - Haberler
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Diyarbakır'da iki kardeşi dolandırıcılardan polis kurtardı

Diyarbakır'da dolandırıcıların tuzağına düşen iki kardeşi polis kurtardı. Bismil ilçesinde dolandırıcılar ağabey ile kardeşini terör örgütü yalanı ikna etti. Polisin dikkati, kardeşlerin dolandırıcıların tuzağına düşmesini engelledi

Diyarbakır'da polisler iki kardeşi böyle kurtardı! - Haberler
İki kardeşi dolandırıcılardan polis kurtardı
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İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis, 2 kardeşi dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Bismil'de dolandırıcılar, ağabeyi N.Ç.'nin terör örgütü üyelerince kaçırıldığı ve kurtarma operasyonunda kullanılmak üzere paraya ihtiyacı olduğuna ikna ettikleri S.Ç.'den evdeki ziynet eşyalarını kuyumcuya götürüp bozdurmasını istedi.

AĞABEYİ DE KREDİ ÇEKMEYE İKNA ETTİLER

Aynı zamanda aradıkları ağabey N.Ç.'yi de adının suç örgütü listesine karıştığına, adını temize çıkarmak için yapılacak işlemlerde kullanılmak üzere nakit paraya ihtiyaç duyulduğuna ikna eden dolandırıcılar, bu kişiden de kredi çekmek üzere bankaya gitmesini istedi.

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Polis, S.Ç.'nin kuyumcuya giderken sergilediği tedirgin davranıştan şüphelendi. S.Ç.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda ağabey N.Ç.'ye de ulaşan polisler, aynı aileden iki kişinin dolandırıcıların tuzağına düşmesini engelledi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde N.Ç. ve S.Ç.'nin hazırladığı 17 bin 500 lira tutarında nakit ve ziynet eşyalarının dolandırıcıların eline geçmesi önlendi.

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