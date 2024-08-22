İki kardeşin kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte, bıçaklanarak yaralandı.
Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte bıçaklandı.
Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle 5031. Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.K. ile ağabeyi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen enişte S.Ö., M.K. tarafından kalçasından bıçaklandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı S.Ö. hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli M.K. de gözaltına alındı.