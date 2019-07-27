Yangın, akşam saat 21.30 sıralarında Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesindeki 973. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin çocuk odasındaki masa lambasının patlamasından kaynaklı yangın çıktı. Anne-babanın işte olduğu saatte evde tek kalan K.Ö. (18) ile İ.Ö. (12) babaları Yaşar Özbek'i arayarak, "baba yetiş evde yangın çıktı" demesi üzerine baba Özbek, İtfaiye ekiplerini aradı. Daha sonra komşularının yardımıyla iki kardeş evden çıkartıldı. Yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

Olay yerine kısa sürede gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri 4. kattaki daireye hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü ve soğutma işlemlerini tamamladı. Evin bütün odalarında yangın sonrasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Apartman sakinlerinin dumandan etkilenmemesi için ekipler, dairelerin kapılarına tek tek vurarak içerideki apartman sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.