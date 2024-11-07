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        Haberler Gündem Güncel İki katlı evde yangın: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        İki katlı evde yangın: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:40
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        İki katlı evde yangın: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
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        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Fatih Sokak'ta Durmuş U'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan baba Durmuş, eşi Gülay ve çocukları C.U. (4), sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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        #TOKAT
        #yangın
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