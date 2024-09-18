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        Haberler Gündem Güncel İki kayınbiraderine kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        İki kayınbiraderine kurşun yağdırdı

        Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Abdullah Kartal, otomobilde tartıştığı kayınbiraderlerini tabancayla vurup ağır yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:46
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        Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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        Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti.

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        Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Metin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı.

        #gaziantep
        #silahlı saldırı
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