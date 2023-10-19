Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de iki kişinin ölümüne neden olmuştu! 3 yıl hapis cezası verildi! - Haberler

        Kayseri'de aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

        Kayseri'de 2 kişinin ölümüne neden olan bir sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Duruşmada hayatını kaybeden kişilerin yakınları, karara ve sanığa tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki kişinin ölümüne 3 yıl hapis cezası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de hafif ticari aracı ile çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık B.D, maktul H.H.Ç. ve B.Ç'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

        Sanık B.D. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        REKLAM

        Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis verdiği sanık B.D'nin ehliyetine de 5 ay el konulmasına hükmetti.

        Müşteki yakınları, karara ve sanığa tepki gösterdi.

        NE OLMUŞTU?

        B.D. yönetimindeki hafif ticari araç, 31 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ve B.Ç'ye çarpmıştı.

        Kazada ağır yaralanan H.H.Ç. ve B.Ç, kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, B.D. gözaltına alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #kayseri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"