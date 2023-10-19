Kayseri'de iki kişinin ölümüne neden olmuştu! 3 yıl hapis cezası verildi! - Haberler

Kayseri'de iki kişinin ölümüne neden olmuştu! 3 yıl hapis cezası verildi! - Haberler

Kayseri'de aracıyla çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis Kayseri'de 2 kişinin ölümüne neden olan bir sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Duruşmada hayatını kaybeden kişilerin yakınları, karara ve sanığa tepki gösterdi

Kayseri'de hafif ticari aracı ile çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık B.D, maktul H.H.Ç. ve B.Ç'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Sanık B.D. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis verdiği sanık B.D'nin ehliyetine de 5 ay el konulmasına hükmetti.

Müşteki yakınları, karara ve sanığa tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

B.D. yönetimindeki hafif ticari araç, 31 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ve B.Ç'ye çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan H.H.Ç. ve B.Ç, kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, B.D. gözaltına alınmıştı.