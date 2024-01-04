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        Haberler Gündem Güncel İki minibüs çarpıştı: 12 yaralı

        İki minibüs çarpıştı: 12 yaralı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:52 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:53
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        İki minibüs çarpıştı: 12 yaralı
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        Gülyazı ile Yemişli köyü yol ayrımında, plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile gıda yüklü minibüs çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araçlardaki 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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