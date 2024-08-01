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        Haberler Gündem Güncel İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:01
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        İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Emirdağ'da M.C.D. (55) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında, D.M'nin (36) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, sürücüler ile 03 AEN 482 plakalı otomobilde bulunan H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #afyonkarahisar
        #trafik kazası
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