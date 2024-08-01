İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Emirdağ'da M.C.D. (55) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında, D.M'nin (36) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile 03 AEN 482 plakalı otomobilde bulunan H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.