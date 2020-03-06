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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza yapan araçlar- Ekiplerin kaza sonucu yola saçılan araba parçalarını temizlemesi- Araçların çekiciye konulması

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandıKONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.İlçe girişindeki hayvan pazarı kavşağında, Abdulkadir D. (25) idaresindeki 34 UZ 9251 plakalı otomobil ile Osman K. (35) yönetimindeki 35 EA 2540 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada sürücüler ile birlikte araçta bulunan Tuncay S. (23) yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Araçların kaldırılması sırasında tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, kara yolunun temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.