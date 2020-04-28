İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - OSMANİYE

AA

Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı’nda Adana yönüne seyreden Mehmet Ç. (21) yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil ile Tevfik Pampal Caddesi'nden ana yola çıkan Serkan G. (20) idaresindeki 80 LA 645 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada her iki araç sürücüsü ile Ekrem Can S, Bülent K. ve Zafer M. yaralandı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.